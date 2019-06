Paul Walker è tragicamente scomparso in un incidente a 40 anni, lasciando una figlia che oggi ha 20 anni e tutti dicono che sia la sua reincarnazione

Paul Walker è scomparso tragicamente nel 2013, ma è rimasto nel cuore di tutti i fan di “Fast and Furious”. E non solo per le sue doti recitative, ma anche per la sua bontà, il suo amore per l’ambiente e quello per la figlia . Paul Walker è sempre stato un padre amorevole per la piccola: aveva il suo nome tatuato e parlava spesso di lei nelle interviste. Meadow, come il padre, abbraccia le cause ambientaliste e promuove di continuo la “The Paul Walker Foundation” fondata in onore del papà.

La ragazza ha appena compiuto 19 anni ed è di una rara bellezza. Il padre, come detto, ha raggiunto la notorietà per aver interpretato Brian O’Conner nella serie di film Fast and Furious. L’attore è scomparso a quarant’anni in seguito a un grave incidente stradale. Tuttavia, parte integrante della star del cinema continua a vivere nella bellissima figlia che, quando il papà è morto, aveva quindici anni.

Paul una volta raccontò che il suo angioletto gli mancava moltissimo quando lui era in viaggio per le riprese, tant’è che si era tatuato il suo nome sul polso per sentirla più vicina. Van Diesel, il miglior amico di Walker e coprotagonista in Fast and Furious, è il padrino di Meadow Rain. Lo scorso 4 novembre 2017 Meadow Rain ha compiuto diciannove anni. Era una bambina adorabile e adesso è una donna giovane e bella. Meadow ha ereditato da Paul molti interessi. Per esempio, anche lei ha una passione per l’oceano, la salvaguardia dell’ambiente e gli animali selvatici.

Condivide anche la sua aspirazione ad aiutare gli altri e fare buone azioni. Ed è così che nel suo impegno rivive il ricordo del padre. Nel 2015, il giorno del compleanno del padre, Meadow Rain ha lanciato la Paul Walker Foundation. Lo scopo principale della fondazione è ricevere donazioni per offrire assistenza agli studenti di biologia marina. Meadow ha spiegato che non avrebbe potuto immaginare un sistema migliore per rendere onore al suo adorato papà.