Pesava oltre 120 chili, non mangiava mai ma beveva 15 caffè al giorno, si vergognava per il suo corpo, decide di dare una svolta, ha perso sei taglie ed è un’altra donna

E’ risaputo che mangiare bene senza eccessi fa bene al corpo e allo spirito.

Il corpo rimane in forma e stare in forma fa bene all’umore. Quando, invece, si comincia ad accumulare peso ne risente in primis l’organismo e poi, immediatamente dopo o anche contemporaneamente l’umore. Vedersi bene allo specchio fa bene allo spirito. E, dunque, quando una giovane donna dopo tre gravidanze ha messo su parecchi chili fino ad arrivare a pesarne 127 il suo umore è radicalmente cambiato tanto che non aveva neppure voglia di portare i suoi bambini a giocare all’aria aperta, nei parchi o ai giardini.

Per mantenere i ritmi di mamma efficiente, dormire poco e seguire i suoi piccoli beveva anche 15 caffè tutti con zucchero.

Così racconta: “Contavo sul caffè, era quello che mi ha permetteva di lavorare tutto il giorno e ho praticamente vissuto su di esso … Non mi manca affatto ora. Sto mangiando in modo sano e per riuscire a dormire bene durante la notte quindi il mio corpo non ha più bisogno di caffeina come prima”. Cambiando le sue abitudine, e, dunque, bevendo solo tre tazzine al giorno di caffè ha perso velocemente sei taglie.