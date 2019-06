Donna va al supermercato, partecipa ad un concorso e vince il primo premio, un uomo

Una donna è andata a fare la spesa in un supermercato come ogni altro giorno ma, quello, non era un giorno qualunque bensì il giorno in cui la catena Il Tulipano aveva indetto un concorso con in palio un premio davvero speciale, un uomo.

La città di Sant’Andrà, infatti, aveva scelto di partecipare a tale concorso e a vincere è stata una donna che ha avuto un accompagnatore per due giorni.

Il ragazzo estratto tra dodici uomini ideali selezionati durante un concorso organizzato da Gianfranco Angelico Benvenuto si chiama Federico Andrés Lorenzatti, un italo-argentino 28enne.

Il ragazzo è un calciatore ma lavora anche in un’azienda metalmeccanica del trevigiano.

Il premio della signora si articola così: il ragazzo il primo giorno deve arrivare a casa della signora con un mazzo di fiori e con un buono spesa del valore di mille euro, poi deve pensare a organizzare e servire la colazione, sistemare casa e in serata uscire con la signora per poi riaccompagnarla a casa senza entrare neppure.