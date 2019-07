Uomo operato alla tiroide, era diventata grande quanto un ananas, quello che è accaduto è sconvolgente

Un uomo è stato operato d’urgenza in un ospedale di Mestre per l’asportazione della tiroide che aveva raggiunto il peso e le dimensioni di un ananas, 820 grammi. Per l’uomo è stata indispensabile l’intervento perchè in quelle condizioni, a breve, non avrebbe più potuto respirare.

II chirurgo Roberto Spinato ha così spiegato: “ … questa tiroide ormai mostruosa deformava e schiacciava la trachea, rendendo difficile la respirazione, e comprimeva inoltre la carotide e la giugulare interna. Andava asportata, e subito, anche perché con la sua stessa presenza avrebbe reso complicato qualsiasi intervento urgente nella regione del collo, ad esempio una tracheotomia”.

Anche la fase post operatoria è stata delicatissima perché c’era il rischio costante e reale che dopo l’intervento la trachea collassasse e che l’uomo non riuscisse più a respirare.