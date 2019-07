Papà mette un annuncio sui social , vende la sua bambina di 18 mesi, gli servono soldi per un iPhone e una moto

Un papà molto giovane ha messo un annuncio sui social per chi volesse acquistare la sua bambina di 18 mesi per la cifra di 3.200,00 euro.

Il ragazzo aveva bisogno di soldi per acquistare un nuovo iphone e una moto. Il ragazzo, cinese come la mamma della bambina, avevano preso questa decisione e, a loro dire, non immaginavano fosse un reato.

Lo Xiamen Daily News, riferisce che la mamma , giovanissima anche lei non aveva neanche diciotto anni quando aveva scoperto di essere in attesa.

La vicenda, tristissima, è finita chiaramente in un’aula di tribunale e i due ragazzi subiranno un processo. E’ inammissibile pensare che la giovane età li abbia fatti compiere un atto simile perché, a prescindere dall’età è contro natura non provare un sentimento per la propria creatura