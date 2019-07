Partecipa ad una sfida di velocità nel mangiare il sushi ma muore soffocato da un onigiri

Un uomo ha partecipato ad una gara di velocità tra mangiatori di onigiri, la pietanza giapponese composta da salmone, tonno e condimenti misti.

La gara si è svolta in Giappone, a Hikone, nella prefettura di Shiga e la notizia è riportata da The Japan Times.

I partecipanti alla gara dovevano mangiare in tre minuti cinque onigiri e l’uomo, mentre mangiava si è soffocato. Nonostante sia stato trasportato immediatamente in ospedale, per lui non c’è stato niente da fare e, dopo tre giorni di agonia, è deceduto.