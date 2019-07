Donna al sesto mese di gravidanza ordina un piatto di ravioli, trova uno scarafaggio, si lamenta con il proprietario del ristorante che la picchia con una scopa

Una donna incinta al sesto mese di gravidanza ha acquistato un piatto di ravioli da un ristorante cinese take away a Torino. E’ tornata a casa per mangiare e ha trovato dentro un raviolo uno scarafaggio. Si è disgustata tantissimo, ha aspettato che la sera il ristorate riaprisse ed è tornata per raccontate al proprietario cosa le era accaduto, per mostrare il raviolo e per chiedere i soldi indietro. A quel punto il proprietario ha preso una scopa e l’ha picchiata. La donna ha trovato riparo in un bar da dove ha chiamato la polizia. Le forze dell’ordine sono accorse insieme ad un’ambulanza. Per fortuna la donna e il bambino stanno bene e non vi è stata alcuna conseguenza.

