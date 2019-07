Si conoscono all’asilo e lui le promette di sposarla pi accade qualcosa di incredibile

Un bambino conosce all’asilo, dunque all’età di tre anni, una bambina e un giorno in classe di fronte a tutti le promette che la sposerà.

I due si chiamano Matt Grodsky e Laura Scheel, e sono di Phoenix, Arizona.

Il tempo e le circostanze li hanno divisi ma loro due si sono rincontrati al liceo e si sono fidanzati.

Matt racconta: “Tra i miei primi ricordi di quando avevo 3 anni, c’è il momento in cui mi alzai in piedi di fronte alla classe, dichiarando che un giorno l’avrei sposata. Da bambino, Laura mi insegnò a giocare con l’altalena, a disegnare colline e il modo corretto per mangiare i bastoncini di formaggio. Giocavano a nascondino, ci rincorrevamo per i campi e rimanevamo svegli durante l’ora del riposino. Ero innamorato di Laura da bambino e lo sono ancora oggi”.

Oggi Matt e Laura si sono sposati e lui la proposta di matrimonio l’ha fatta nell’asilo dove tutto è iniziato.