Donna fa jogging, passa un uomo che la palpeggia e lei fa una cosa incredibile

Una donna stava facendo jogging quando, ad un certo punto le si è avvicinato un uomo che l’ha palpeggiata e poi è andato via. L’uomo non poteva certo sapere che la donna è una personal trainer in una palestra a Cambridge, in Massachusetts.

La donna sicura delle sue capacità, non ha esitato un attimo a rincorrere l’uomo e a massacrarlo di botte.

La donna è una un’ex soldatessa israeliana e per lei è stato semplice, dopo aver raggiunto l’uomo, prima metterlo a terra, immobilizzarlo e poi picchiarlo ferocemente.

La donna, Aia, è anche una mamma e ha 35 anni.

La scena è stata ripresa dalle telecamere che sono nella zona e il video, caricato sul web è diventato immediatamente virale.

L’uomo, comunque, è riuscito a fuggire.