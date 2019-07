Bambina di sei anni è una youtuber famosissima e acquista un grattacielo da 8 milioni di dollari

Una bambina di 6 anni ha fatto un acquista davvero importante, un grattacielo del valore di 8 milioni di dollari.

La bambina, Boram è una sudcoreana, ha sei anni ma è già una famosissima youtuber.

La bambina ha due canali, uno che si occupa di giocattoli e un altro di video. Uno degli ultimi video più famosi la vedeva impegnata a fare spaghetti con una macchina giocattolo e a mangiarli.

Con il primo canale ha raggiunto 13,6 milioni di abbonati e con il secondo 17,6 milioni di abbonati.

La bambina è stata vista anche girare alla guida di auto e per questo è intervenuta anche l’organizzazione Save the Children a cui altri genitori si sono rivolti sporgendo denunce convinti che i video di Boram potessero condizionare, e non certo in modo positivo, i bambini.