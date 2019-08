Ristorante usa la formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500 clienti, quello che accade dopo è terribile

Un ristorante cinese ha deciso di adottare la formula del ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto il locale che si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva il locale pagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Il locale ha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi dopo un po’, non ha retto il peso e le uscite hanno superato di gran lunga le entrate tanto che dopo poco hanno dovuto chiudere perchè non riuscivano più a pagare i fornitori accumulando un debito di 60.000,00 euro.

