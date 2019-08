Prova a rapinare una donna e lei lo massacra di botte

Un ragazzo ha provato a rapinare una donna evidentemente non ha riconosciuto Polyana Viana , pugile professionista.

L’uomo le si è avvicinato una notte di un sabato verso le 20.00. intimandole di dargli ciò che aveva perché era armato.

La ragazza, fighter UFC , gli ha assestato pugni e calci e alla fine ha fatto una presa da soffocamento.

Dopo di che quando l’uomo era immobilizzato ha chiamato le forze dell’ordine.

L’uomo prima è stato soccorso perchè la donna lo aveva ridotto davvero male e poi lo hanno arrestato.

La fighter brasiliana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “quando l’ho visto era seduto vicino a me. Mi ha chiesto che ora fosse, gli ho risposto, ma ho visto che non se ne andava. Dunque ho fatto il gesto di rimettere il mio telefono in tasca. Lui ha detto: ‘dammi il telefono. Non provare a reagire perché sono armato’. Quindi ha messo la sua mano su quella che sembrava una pistola, ma ho realizzato che fosse troppo morbida. Era molto vicino a me. Dunque ho pensato: ‘se ha una pistola, non ha tempo di tirarla fuori’. Dunque mi sono alzata, gli ho tirato due pugni e un calcio. L’ho colpito, poi l’ho chiuso in una rear-naked choke. Poi l’ho rimesso nello stesso posto dove eravamo seduti e gli ho detto: ‘ora aspetteremo la polizia’. Io non ho avuto problemi perché non ha reagito. Da quando ha subito i pugni in maniera rapida, si è spaventato. Dunque non ha più reagito. Mi ha chiesto di lasciarlo andare dicendo: ‘ti ho solo chiesto l’ora’. Gli ho risposto: ‘mi hai chiesto l’ora un cazzo’. Mi ha visto molto arrabbiata, gli ho detto che non l’avrei lasciato andare e avrei chiamato la polizia. Mi ha detto: ‘chiama la polizia’, era spaventato che potessi picchiarlo ancora”.