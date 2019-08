E’ allarme per le zanzare che trasmettono il virus che fa scoppiare il cervello, i dati sono molto preoccupanti

Purtroppo le notizie che riguardano il virus, che è decisamente mortale e che trasmettono le zanzare sono piuttosto allarmanti

Il virus trasmesso dalle zanzare colpisce il cervello e lo fa scoppiare.

Le notizie riguardano l’elevata presenza del virus nei 92 campioni di zanzare.

Monica Bharel, commissario alla Salute Pubblica ha dichiarato: «Abbiamo elevato il livello di rischio, perché c’è più attività di quella che registriamo di solito, e in un periodo precoce della stagione».

Ad oggi non ci sono stati di casi di Eee che si sono manifestati nell’uomo, in ogni caso le autorità sanitarie hanno voluto far sapere che è indispensabile evitare di farsi pungere e hanno spiegato meglio in una nota diffusa dell’epidemiologo Catherine Brown: «Prendiamo l’Eee molto sul serio, e quest’anno siamo preoccupati».

Se un essere umano dovesse prendere il virus potrebbe morire o avere problemi neurologici a vita.

Dopo essere stati punti i sintomi si avvertono decorsi dai 4 ai 10 giorni e sono i seguenti:: mal di testa, febbre alta, vomito e diarrea, poi in ultimo stato confusionale e coma.