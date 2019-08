Si fidanza e cerca per divertimento il nome del fidanzato su Google, scopre una verità agghiacciante

Una ragazza, Holly Thorogood, si era fidanzata con un ragazzo che si chiamava Martin. Holly era molto innamorata del suo fidanzato e insieme a lui stava benissimo. Un giorno un po’ per noia , un po’ per divertimento ha digitato il nome del fidanzato su google per vedere cosa veniva fuori.

Purtroppo, la ricerca ha dato un esito lontanissimo da qualsiasi sua aspettativa nonché terribile: il suo fidanzato era un maniaco sessuale ricercato dalla polizia. Hollyin un primo momento ha stentato a crederci ma, quando ha visto la foto, non ha potuto più fare nulla. Il suo fidanzato aveva tentato di violentare una donna anziana di 73 anni e per questo era stato condannato a sei anni di reclusione. E non era la prima volta, infatti, aveva alle spalle altre condanne sempre per reati sessuali