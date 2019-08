Il funerale sconvolgente di un 26enne, la madre lo fa vestire con i suoi abiti preferiti, lo fa sedere a una poltrona, con gli occhi aperti e una sigaretta tra le dita

Un funerale unico, sconvolgente, quello ideato da una mamma per commemorare il figlio morto in un agguato a soli 26 anni.

Il ragazzo si chiamava Fernando de Jesus Diaz Beato ed è morto in circostanze non ancora chiare per la polizia di Porto Rico.

Il giovane 26 enne è stato accoltellato a morte vicino alla sua abitazione. La Polizia non sa ancora il perché.

La madre per degnamente ricordarlo ha fatto allestire la camera ardente come se il figlio fosse ancora in vita.

Il ragazzo era stato fatto sedere su una poltrona, con le gambe accavallate e con una sigaretta fra le dita.

La madre aveva curato tutto. Aveva fatto vestire il figlio con i suoi vestiti preferiti. Il ragazzo, per sembrare ancora in vita, aveva gli occhi aperti.

I parenti che si sono recati alla camera ardente per rendere omaggio per l’ultima volta al ragazzo sono rimasti esterrefatti.

Gli uomini delle pompe funebri hanno detto che l’input di fare in modo che il ragazzo sembrasse ancora vivo era stato dato dalla madre e che hanno impiegato ore per ottenere il risultato voluto dalla madre del giovane brutalmente assassinato.