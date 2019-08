Prete recita l’omelia e quando termina dice una cosa incredibile, i fedeli non credono alle loro orecchie

Un parroco, padre Marco Beltratti, è il prete della parrocchia “Nostra signora del Sacro Cuore”, al parco Mele, al Vomero.

Don Marco, come ogni domenica ha detto messa. Ma una domenica è stata diversa dalle altre , perché alla fine dell’omelia ha salutato i fedeli dicendo così: “Andate in pace, sempre forza Napoli e verimm e nun ce ‘ntussecà”, che tradotto per i lettori non napoletani: “vediamo di non rovinarci la giornata”. Il video di questo finale di messa è stato postato sui social ed è diventato subito virale.

A qualche fedele non è piaciuto che il prete terminasse così la messa altri, invece, hanno apprezzato il calore ed il folklore di questo prete che non si è saputo trattenere dall’esprimere il suo amore per la città di Napoli. Calore, colore e spontaneità da sempre caratterizzano il popolo dei napoletani.