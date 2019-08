Ladro entra in una macchina la ruba e scappa via ma quando si accorge di un particolare cambia i suoi programmi

Un uomo ha lasciato la propria auto con le chiavi inserite e la madre seduta dietro per pochi minuti ed è sceso per fare dei servizi. Mentre l’anziana donna era seduta dietro e aspettava che il figlio ritornasse, è entrato un ladro in auto che ha messo in moto ed è fuggito via. Immaginarsi lo spavento della povera donna che, presumibilmente, avrà iniziato ad urlare e magari anche piangere. A quel punto il ladro che ha visto la donna, una donna di più di settanta anni, poco più in la di dove aveva rubato l’auto ha accostato il veicolo e ha fatto scendere la donna nel frattempo il figlio aveva già allertato le forze dell’ordine che sono immediatamente arrivate.

La vicenda è accaduta a Mestre:in via Gaspare Gozzi.

Nel frattempo l’anziana donna che era stata fatta scendere in via Cappuccina ha vissuto dei momenti di confusione fino a che non è arrivato il figlio.

La questura di Venezia si è occupata del caso.