Prete durante la comunione non vuole dare l’ostia ad un fedele e questi chiama la polizia, il motivo è incredibile

Questa vicenda si è svolta in provincia di Caltanissetta, ad Acquaviva Platani dove un prete, durante la comunione si è rifiutato di dare l’ostia ad un fedele perché quest’ultimo la voleva in mano e non direttamente in bocca.

Il parroco, Don Francesco Novara non accetta questa modalità per far prendere la comunione.

Dopo la messa il fedele, indispettito dall’atteggiamento del parroco lo ha raggiunto in sagrestia e i due hanno iniziato a litigare molto animatamente tanto che, ad un certo punto, è stato necessario chiamare i carabinieri.

I carabinieri, appena sono intervenuti, sono riusciti a riportare l’ordine ma il parroco è rimasto della sua idea.