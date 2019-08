Cerca il suo padre naturale e poi scopre che è il suo datore di lavoro

Una donna di 40 anni, Tran Thi Kham, era alla ricerca disperata del suo padre naturale e per questo aveva deciso di vivere a Taiwan perché era li che viveva il suo padre naturale anche se di lui aveva solo una foto di quando era ragazzo e non sapeva neppure il suo nome perché la mamma era morta quando lei aveva appena due mesi.

La donna, pur di cercare il suo vero padre, si accontentava di qualunque lavoro per poter vivere a Taiwan e così aveva trovato lavoro presso una famiglia formata da due anziani, marito e moglie . Il marito, infatti

Tsai Han-chao, aveva bisogno che qualcuno si prendesse cura della moglie paralizzata. Tran Thi Kham aveva accettato quel lavoro e li era rimasta fino a che la donna non era morta. Quando era andata via si era accorta di aver lasciato dei suoi ricordi importanti in quella casa tra cui la foto del suo vero padre. Per questo aveva telefonato al suo ex datore di lavoro spiegandogli che nella camera dove stava lei c’era una borsa che aveva dimenticato con all’interno delle foto per lei molto importanti. L’uomo era a dato a cercare quelle foto e si era reso conto che l’uomo delle foto era proprio lui. E così padre e figlia si sono ritrovati.

L’uomo ha così raccontato: “Non avrei mai immaginato che la donna che ha lavorato per sette mesi in casa mia potesse essere mia figlia”.