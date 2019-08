Vuole fare una sorpresa alla sua fidanzata , si fa chiudere in un pacco e si fa spedire, quello che accade dopo è terribile

Un ragazzo aveva avuto un’idea originale per fare un regalo alla sua fidanzata: si era fatto chiudere in un pacco e spedire all’indirizzo della sua fidanzata. Lo aveva aiutato un amico che aveva accuratamente sigillato il pacco e chiamato un’impresa di spedizioni. Purtroppo, non è andato tutto come previsto perché il corriere che avrebbe dovuto recapitare il pacco entro massimo trenta minuti ha sbagliato indirizzo e il pacco è arrivato dopo circa tre ore. A quel punto il ragazzo aveva esaurito tutta l’aria che c’era nel pacco e quando è arrivato a destinazione e la fidanzata ha aperto il pacco ha trovato il ragazzo svenuto per mancanza di ossigeno e in gravissime condizioni.

La fidanzata ha chiamato immediatamente i soccorsi che sono riusciti a far riprendere il ragazzo.

L’impresa di spedizioni ha così commentato quanto accaduto: “non avevano idea del contenuto dello scatolone, e se avessero anche solo sospettato l’idea del ragazzo, avremmo rifiutato il trasporto”.

Questa vicenda è accaduta in Cina.