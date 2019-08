Uomo fa una vincita alla lotteria e poi accade una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato

Un uomo ha fatto una vincita incredibile giocando alla lotteria.

L’uomo aveva 46 anni, era indiano e viveva a Chicago.

Urooj Khan, questo è il suo nome, aveva acquistato due biglietti della lotteria e, con uno dei due, ha vinto un milione di dollari.

Lo ha comunicato immediatamente alla moglie e alla figlia con le quali ha iniziato a progettare cosa avrebbero fatto di tutti quei soldi ed erano tutti e tre d’accordo ne pensare che li avrebbero investiti nella sua attività: il lavaggio a secco.

Però, poco dopo, a distanza di appena qualche settimana, l’uomo è deceduto. A tutti è sembrato per cause naturali ma la moglie e la foglia non ne erano affatto convinte e hanno insistito per approfondire la vicenda. E’, così, emerso che la morte era avvenuta per avvelenamento da cianuro.