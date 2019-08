Acquista un cellulare e quello che trova dentro è inaccettabile e inspiegabile

Una donna aveva bisogno di un cellulare e , per questo, ha pensato di regararselo a Natale.

La donna, Lynn Conlin che non era affatto una appassionata di cellulari ma le serviva solo , ha pensato di acquistare un iPhone 5s convinta di aver fatto un’ottima scelta. Appena è arrivato il giorno di Natale lo ha scartato nonostante lo avesse scelto lei stessa per fare anche piacere al suo bambino do 9 anni. Infatti, il giorno di Natale ognuno aveva il suo regalo da scartare e lei aveva il suo nuovo cellulare.

La donna ha aperto il pacco e ha acceso il suo telefonino felice di averlo, finalmente, tra le sue mani. Ma, appena lo ha acceso, ha avuto una sorpresa davvero sgradevole. Il cellulare, nuovo e mai aperto prima, al suo interno conteneva 12 foto di uomini nudi.

La donna ha dichiarato così: “Mio figlio ha solo 9 anni, sono completamente disgustata! Non capisco come sia possibile, il telefono non era usato e neanche rigenerato, era un telefono nuovo“