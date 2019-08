Scopre che la moglie lo tradisce e la mette in vendita al migliore offerente su eBay, base d’asta un centesimo

Su eBay in questi lunghi anni di attività sono apparsi gli annunci più bizzarri e incredibili. Quello che in modo particolare ha fatto molto discutere è sicuramente un post scritto da un uomo inglese qualche anno fa.

L’uomo si chiama Paul Osborn e dopo aver pensato che la moglie lo tradisse è riuscito a scoprire la verità.

La donna aveva una relazione con un collega di lavoro e per vendicarsi, l’ormai ex marito, ha pensato bene di mettere in vendita la moglie su eBay.

La base d’asta per la vendita della moglie era bassissima, un centesimo. L’uomo non si era limitato a inserire l’annuncio ma aveva anche scritto il nome e cognome della moglie e aveva anche inserito una foto della sua ex compagna.

In tanti in pochi minuti iniziarono a partecipare all’asta. Le forze dell’ordine però furono avvisate dalla donna che seppe quasi subito di essere oggetto di un’asta.

La Polizia intimò all’uomo di cancellare subito il post e l’ex marito tradito accettò e cancellò il post.