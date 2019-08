Ricco imprenditore ha una relazione extraconiugale ma poi l’amante fa qualcosa di impensabile, la reazione dell’uomo

Un uomo di 54 anni, ricco imprenditore era sposato ma un giorno ha conosciuto una donna molto bella di 42 anni e i due hanno iniziato una relazione clandestina. All’inizio il rapporto andava a gonfie vele e l’uomo trascorreva molte ore piacevoli con la sua amante anche se il costo di quella vita era molto alto: cene, regali ecc.

L’imprenditore, per stare con la sua amante, in poco tempo ha speso circa 30mila euro.

Ma poi l’uomo si è stancato di quella relazione e ha deciso di lasciare la donna che, a quel punto, non ha accettato la fine di quella storia che la faceva vivere come una principessa e ha chiesto all’uomo 150.000 euro per allontanarsi da lui. L’uomo non ha accettato questa estorsione e ha denunciato la donna. A quel punto, d’accordo con la polizia, il giorno della consegna dei primi 20.000,00 euro ha fatto trovare all’appuntamento anche le forze dell’ordine che hanno arrestato la donna.

Questa vicenda è accaduta a Padova.