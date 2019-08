Uomo viene arrestato dalla Polizia per due starnuti

Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento alla ricerca di una persone da tempo latitante. L’uomo che si chiama Darius Olewski era stato condannato in maniera definitiva per non aver pagato gli assegni famigliari alla moglie.

Da quel momento in poi aveva fatto perdere le sue tracce.

L’uomo russo era riuscito a diventare un latitante nascondendosi in una stanza segreta ricavata al di sotto del pavimento della sua abitazione.

Sotto un tavolino, ben nascosta vi era una botola che permetteva l’accesso alla stanza molto accogliente, però nello stesso tempo molto umida.

I poliziotti, subito dopo aver fatto irruzione nella casa del latitante, hanno sentito uno starnuto ma non hanno capito da dove provenisse. Dopo qualche minuto però hanno sentito un secondo starnuto e hanno individuato la botola che si trovava sotto il tavolo della cucina.

Gli uomini delle forze dell’ordine sono riusciti a arrestare il pregiudicato che ora dovrà scontare la pena inflitta per non aver pagato gli assegni alla ex moglie.