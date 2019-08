Da una casa arriva un odore tremendo e i vicini chiamano la polizia denunciando che il proprietario è morto, poi la scoperta scioccante

Questa vicenda è accaduta in una cittadina nel sud-est della Germania dove alcune persone hanno avvertito un odore terribile provenire da una casa. Poiché il proprietario da un po’ di tempo non si vedeva., la cassetta della posta era stracolma di lettere i vicini hanno pensato che il signore che abitava in quell’appartamento da dove proveniva quell’odore terribile fosse morto e hanno allertato la polizia. Quando la polizia è arrivata, in effetti, ha avvertito il terribile odore e ha deciso di sfondare la porta.

Ma lo scenario che si aspettava di trovare non era certo quello che poi ha effettivamente trovato. L’uomo, il proprietario dell’appartamento, era steso sul divano a dormire e tutto intorno c’era biancheria sporca accumulata che emanava un odore insopportabile .