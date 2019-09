Mollata sull’altare, vende tutto e solo con uno zaino sulle spalle inizia a girare il mondo, ora dice che non sposarsi è stata la cosa più bella che poteva capitarle

Una ragazza di 30 anni, Katy Colins di Manchester nel Regno Unito è stata mollata il giorno che doveva essere il più bello della sua vita, il giorno del suo matrimonio.

La ragazza però non si è data per vinta o non è caduta in depressione. In pochissimi giorni si è ripresa dal grande dolore e ha venduto tutti i suoi averi, in particolare una bellissima casa nel centro di Manchester e ha iniziato a girare il mondo in lungo e in largo.

L’unico suo compagno di viaggio uno zaino. La ragazza si è aperta anche un blog che si chiama “Non sposata o morta” che è diventato subito seguitissimo.

Anche il suo profilo Instagram, dove Katy pubblica tutte le sue foto in giro per il mondo, è diventato seguitissimo.

La ragazza, dopo aver visitato i templi tailandesi, ha deciso di fermarsi per un po’ in un paesino nel nord della Francia dove lavora come insegnante d’inglese.

La ragazza è stata contattata da un editor per scrivere un libro sulle sue avvenute e ora pensa che essere stata lasciata sull’altare prima del fatidico si sia stata la cosa più bella che le sia capitata.