Tokyo, grande successo per l’hotel dei morti, le salme sono ospitate in una stanza riservata e hanno i migliori confort

In Giappone negli ultimi anni c’è stato un aumento spaventoso dei defunti. Dal 2011 c’è stato un incremento di quasi 60 mila unità all’anno.

A Tokyo un gruppo di imprenditori ha deciso di investire su qualcosa di macabro ma originale, costruire un hotel per i morti.

L’hotel per i morti consente alle salme ospitate di avere tutti i confort possibili. Una stanza per ogni salma con una temperatura che permette la perfetta conservazione della stessa.

Al momento nell’hotel di Tokyo, che si trova nella zona Shin-Kiba sono ospitati 20 corpi ma possono essere ospiti dell’albergo massimo 35 salme.

Il costo per ogni notte di pernottamento è di 110 euro a notte. Imprenditori giapponesi hanno deciso di investire in questo particolarissimo hotel perché i tempi di attesa per un forno crematorio a Tokyo sono in media 4 giorni.

Per i famigliari del defunto è diventato quasi impossibile ospitare a casa per più di 4 giorni la salma del loro caro e quindi diventa quasi obbligatorio trovare un’altra soluzione.