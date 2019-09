Puglia incidente nella sera, 39enne su uno scooter si schianta contro guardrail, Federico Conte è morto sul colpo

Erano da poco le 20 quando un nuovo incidente stradale si è verificato in Puglia, più precisamente a Lecce, in via San Nicola.

Un uomo di 39 anni, Federico Conte, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guardrail.

L’impatto è stato tremendo. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.

L’incidente che ha provocato la morte di Federico Conte, si è verificato n via San Nicola nei pressi di via Calore.

Sul posto si sono recati i famigliari dell’uomo. Ancora ignote le cause dell’incidente.