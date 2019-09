Avvenente donna single mette all’asta casa sua e se stessa, l’unica condizione è che l’acquirente la notte non deve russare

Un’avvenente donna di 48 anni bionda e di origini norvegesi ha deciso di trovare un compagno ma vuole farlo in una maniera molto originale.

La 48enne single ha messo all’asta la sua abitazione e se stessa per 600 mila dollari. La donna norvegese è un’imprenditrice e ha voluto inventare una nuova opportunità per le donne single o vedove chiamandola l’house with bride tradotto in italiano casa con moglie.

La donna si chiama Deborah Hale, pensando che si avvicina l’età della pensione, ha deciso di cercare un compagno.

L’imprenditrice ha un negozio di gioielli in New Mexico che gestisce da un po’ di anni e ha pensato che arrivato il momento a 48 anni di avere un compagno per tutta la vita.

La donna ha detto di non avere grosse pretese. Il pretendente deve avere un’età compresa dai 40 ai 60 anni e deve per forza di cose non russare la notte.

In un primo momento l’annuncio di Deborah era apparso su eBay poi è stato bannato. L’avvenente donna ha deciso di aprire un proprio sito dove mette all’asta la casa e se stessa, con molte foto dell’interno della sua abitazione e anche sue.