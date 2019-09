Donna per cinque anni nasconde i due figli morti subito dopo il parto nel freezer del supermercato dove lavora

Una donna, sicuramente non stabile psicologicamente, ha nascosto per cinque lunghi anni i suoi due figli morti subito dopo il parto nel freezer del supermercato dove lavorava.

A scoprire l’orrenda azione della donna è stato un cliente del supermercato che subito ha avvisato la polizia locale.

Il ritrovamento dei due neonati è avvenuto in una cittadina russa e a darne notizia è stata l’agenzia Itar Tass.

Le forze dell’ordine stanno indagando su come la donna abbia potuto nascondere in un posto simile i suoi due figli senza che nessuno se ne accorgesse.

La Polizia ha a lungo interrogato anche i proprietari del negozio per cercare di capire come mai in 5 anni non si sono accorti di nulla.

La donna è stata arrestata e trasferita in un carcere nell’ovest della Russia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia la donna aveva prima messo i corpi dei neonati nel suo surgelatore per poi trasportarli e nasconderli nel freezer del supermercato dove lavorava da anni.