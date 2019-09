Donna decide si sostituire il vecchio materasso della mamma ma poi scopre che dentro c’era una fortuna

Una storia incredibile e sfortunatissima quella accaduta a Tel Aviv ad una donna che aveva deciso di buttare via il vecchio materasso della mamma per acquistarne uno nuovo.

Dopo che lo ha buttato e ha mostrato alla mamma quello nuovo, pensand di farle una graditissima sorpresa, la povera donna stava per svenire perché ha raccontato alla figlia che dentro il vecchio materesso c’era una fortuna: tutti i risparmi accumulati per una vita.

Le due donne si sono precipitate nei vari centri di raccolta e di smaltimento ma non sono riuscite a ritrovare il vecchio materasso. La figlia ha commentato così: «La gente deve prendere tutto in proporzione e ringraziare Dio per il bene e il male».

La mamma non ha voluto, invece, commentare in alcun modo ciò che era accaduto ma certo non avrà preso l’accaduto con la stessa filosofia della figlia.