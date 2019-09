Uomo viene ricoverato per un intervento e quando si sveglia vede sul suo fondoschiena un tatuaggio

Questa vicenda è accaduta in Cina nell’ospedale di Kunming , nella Cina sud-occidentale.

Un uomo si era dovuto ricoverare in ospedale perché doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Quando si è risvegliato dopo l’intervento si è accorto che sul suo fondoschiena c’era un tatuaggio che riportava una scritta: “Calcoli renali”.

L’uomo, quando si è accorto di questa scritta ha voluto immediatamente sapere chi ne fosse il responsabile e ha deciso di rimanere in ospedale fino a che non sarà spuntato fuori il nome.

In ospedale non si sono voluti assumere nessuna responsabilità e hanno giustificato quella scritta con la reazione a qualche prodotto usato per disinfettare le lenzuola su cui c’era effettivamente la scritta calcoli renali per far capire agli addetti ai lavori come disinfettarle.