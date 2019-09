Ha contratto debiti e decide di vendere le ceneri della moglie su e-bay per poter rientrare

Questa vicenda è accaduta a Byron Bay, a nord di Sidney dove un uomo di 45 anni, Ashely Mackinnon ha speso tantissimi soldi per poter curare la moglie.

La donna infatti si era ammalata di cancro e il marito, per farla curare, l’aveva trasferita dall’Australia all’America perché solo lì era disponibile una cura che non c’era altrove.

Per poterla curare al meglio in America, però, aveva speso circa 60.000,00 euro e aveva bisogno di rientrare dei soldi perché si era indebitato e non sapeva come fare.

Ed è stato a quel punto che gli è venuta un’idea: vendere le cenerei della moglie su e-bay e con il ricavato sistemare i debiti.

Nei primi giorni che ha messo l’annuncio ci sono state numerose visite ma dopo pochissimo gli amministratori hanno capito cosa conteneva quella bottiglia e hanno immediatamente tolto l’annuncio.

Il marito ha rilasciato un’intervista alla radio Abc, commentando il suo gesto e quale sarebbe stata la reazione della moglie: «Ne avrebbe riso, e sarebbe stata contenta di aiutarmi a risolvere il mio problema».