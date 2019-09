Perde il portafogli e lo ritrova dopo 27 anni

Una donna, Ruth Bendik, di 69 anni aveva perso 27 anni fa un portafogli e, nonostante la disperata ricerca, non era riuscita a ritrovarlo.

La donna si era disperata molto perché all’interno oltre ai soldi c’erano anche i suoi documenti ma ogni ricerca era stata vana.

La donna lo aveva peso nel 1982 durante la famosa maratona di New York.

Ma il suo portafogli non era andato a finir in mani poco sicure come aveva pensato la donna ma era rimasto all’intero di uno dei ciliegi che si trovano nella zona verde di New York.

Un signore, Josh Galiley, dopo 27 anni il facendo il suo lavoro di giardiniere lo ha trovato.

La donna è rientrata in possesso dei suoi documenti ma dei soldi non c’era più traccia.