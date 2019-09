Modella di 14 anni sfila per 13 ore di fila senza mai fermarsi, crolla a terra e muore

Una ragazzina di 14 anni è morta per aver sfilato interrottamente per 13 ore. La ragazzina si chiamava Vlada Dzyuba era una modella russa e stava sfilando in Cina a Shanghai.

La ragazza soffriva sin dalla nascita di meningite cronica ed è svenuta proprio mentre sfilava sulla passerella di Shanghai.

La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata al più vicino ospedale. Dopo due giorni di coma, la ragazzina però è morta.

Le sue colleghe, interrogate dalla Polizia cinese, hanno detto che prima di salire sulla passerella per l’ennesima volta la ragazza aveva una febbre altissima. Pochi minuti dopo è caduta a terra.

La ragazza si era trasferita in Cina da soli tre mesi. Era nata a Perm una città degli Urali,.

La mamma ha detto che al telefono la figlia diceva di sentirsi molto stanca e che lei la pregava di andare in ospedale per un controllo ma la figlia non ne voleva sapere. Aveva paura di perdere il posto.

Gli organizzatori delle sfilate sono stati fermati dalle forze dell’ordine e poi arrestati.