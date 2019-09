Deve andare a lavorare, incatena il figlio piccolo ad un palo e va via

Un uomo ha fatto un gesto terribile pur di andare a lavorare. Non sapendo a chi lasciare il bambino di pochi anni, lo ha legato con un lucchetto ad un palo per la strada ed è andato via. Le immagini hanno fatto il giro del web e si vede una bambino con indosso un giubbotto colorata, molto più grande di lui incatenato ad un palo e legato ad una caviglia. Le immagini che vengono dalla Cina fanno rabbrividire ma il papà, interrogato su come si è comportato, ha detto che non aveva altra scelta perché ha la moglie disabile a cui non può lasciare i bambini e se lascia il piccolo incustodito può essere rapito da gente senza scrupoli come è già accaduto con la sua prima bambina che è stata portata via e non l’hanno più ritrovata.

Chen Chianliu, questo è il nome dell’uomo, ha detto di sapere che non è bello ciò che fa al suo bambino ma che è meglio questo di perderlo come è accaduto con la sua bambina Ling, di 4 anni.