Bellissima e ricchissima 23 enne cerca fidanzato disperatamente, disposta a offrire 70 mila euro l’anno

Quasi sicuramente si tratta di una trovata pubblicitaria ma la giovane e prorompente Jane Park di soli 23 anni ha voluto tentare di acquisire ancora più popolarità di quanto già abbia nel Regno Unito con un annuncio da mille e una notte.

La ragazza 23 enne, diventata milionaria dopo una vincita alla lotteria, è, secondo sempre l’annuncio, alla ricerca disperata di un ragazzo.

La formosa ragazza, conosciutissima nel Regno Unito per aver partecipato a X-Factor, ha detto di non riuscire a trovare un fidanzato e che è disposta anche a offrire 70 mila euro all’anno.

I requisiti che dovrà avere il ragazzo sono che deve essere sincero e fedele.

La stampa inglese è sicura che i pretendenti all’annuncio saranno tantissimi. La ragazza ha detto al Daily Mirror che aspira ad essere amata non per il suo conto in banca ma per ciò che è.

Ha ripetuto però che la sincerità e la fedeltà per lei sono requisiti fondamentali.