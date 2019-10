Uomo si trova invischiato in una sparatoria, sfugge alla morte grazie alla sua dentiera

Una storia incredibile che sembra essere inverosimile quella di un uomo che si è salvato dalla sicura morte grazie alla sua dentiera.

A raccontare la storia è stato il noto sito di notizie il Daily Telgraph. Un uomo anziano l’ottantunenne Zacarias Pacheco de Morales, si è trovato per caso, coinvolto in una sparatoria avvenuta nella piccola città brasiliana di Alta Floresta.

L’uomo lavorava nel suo bar che gestiva da decenni quando un gruppo di criminali rivali si è fronteggiato all’uscita del suo locale.

L’ottantaduenne era nel suo locale quando un colpo di pistola vagante lo ha colpito. Secondo quando riferito dai medici, il proiettile non si è conficcato nel cervello dell’uomo grazie alla sua dentiera che è riuscita a fermare il colpo e deviarlo.I medici hanno riferito che se non ci fosse stata la dentiera a deviare il colpo di pistola, l’uomo sarebbe morto.

Il proiettile si conficcato nella testa dell’uomo ma non ha leso parti vitali. I medici, che hanno soccorso l’uomo, hanno riferito che per il momento non è possibile tentare di rimuovere il proiettile perchè sarebbe troppo rischioso per la vita dell’uomo, ma l’ottantaduenne può continuare a vivere tranquillamente.