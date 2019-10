Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi, torna ai massimi storici la Lega, bene FDI, caporetto dopo la manovra per PD e M5S

Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone.

Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una manifestazione che dimostra la forza del centrodestra e in particolare di Matteo Salvini, secondo i sondaggi Swg sono i seguenti.

La Lega ritorna ai suoi massimi storici attestandosi al 34% tondo tondo. Un risultato eclatante che dimostra come in una sola settimana il Carroccio ha guadagnato quasi l’1% nelle intenzioni di voto degli italiani.

Altro partito che sta aumentando di molto i suoi consensi in questi ultimi giorni è senza dubbio Fratelli d’Italia.

Il partito di destra capeggiato dalla Meloni si attesta sempre più come secondo partito del centrodestra.

Fratelli d’Italia supera l’8% e si attesta all’8,4% delle intenzioni di voto degli italiani. Scende Forza Italia di Silvio Berlusconi che si ferma al 5,5%.

Naufragio in vista per il Movimento 5 Stelle e il Pd. La manovra che sembra debba essere varata quanto prima non piace all’80% degli italiani.

Questo malessere si manifesta nelle intenzioni di voto con il Pd che crolla al 18,8% delle intenzioni di voto davanti al M5S che è ai minimi storici con 17,8% delle intenzioni di voto.

L’unico partito nel centrosinistra che guadagna consensi è Italia Viva, che sotto ancora l’effetto Leopolda, vola al 5,6%.