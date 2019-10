Puntata di Report su Russiagate, Salvini risponde alla critiche così “Mi dispiace ho visto un film di Checco Zalone”

Il solito Matteo Salvini che non si smentisce mai. Ieri il leader della lega era a Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Nella serata di due giorni fa è andata in onda, trasmessa da “Report”, la puntata sul Russiagate e sui presunti rapporti tra la Lega e la Russia di Putin.

Un militare si è avvicinato al banchetto per la raccolta firme e ha chiesto a Matteo Salvini se avesse visto la puntata di Report sul Russiagate e sui milioni di euro versati dal Presidente russo per sovvenzionare la campagna elettorale della lega dello scorso 4 marzo.

La risposta di Salvini non si è fatta attendere. Il leader della Lega ha risposto dicendo che quella sera aveva preferito vedere il film “Che bella giornata” di Checco Zalone andato in onda su Canale 5.

Invece chi non si è perso la puntata di “Report” è stato il segretario del Pd Nicola Zingaretti che subito dopo la fine della trasmissione ha commentato su Twetter: “Dall’inchiesta di #reportrai3 una ricostruzione accurata e ben fatta da cui scaturiscono molti interrogativi sulla Lega. Notizie inquietanti per la tenuta della democrazia italiana. Chi deve indagare indaghi per fare piena luce su tutta la vicenda”.