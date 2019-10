Bari, imponente operazione antimafia, decapitato clan dei Parisi, decine e decine di arresti

Imponente operazione antimafia ha riguardato Bari e provincia. Sono centinaia i poliziotti che sono intervenuti per effettuare arresti e perquisizioni nella notte.

Sotto scacco della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari il clan Parisi e Palermiti, decine e decine gli arresti effettuati non solo in Puglia ma anche in altre regioni dell’Italia come Lazio, Abruzzo e Emilia Romagna.

A specificare i dettagli di una delle più grosse operazioni effettuate dall’Antimafia a Bari sarà una conferenza stampa che si svolgerà nelle prime ore di oggi in Procura a Bari.