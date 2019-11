Al Bano fa una rivelazione bomba su Sanremo, cosa ha svelato

Al Bano Carrisi ha fatto una rivelazione bomba sul prossimo festival di Sanremo e ha rivelato che Amadeus gli ha chiesto di andare.

Albano racconta così a proposito di ciò che gli ha risposto lui:”Se andrò a Sanremo? Non ho ancora deciso, domani ho un appuntamento con Amadeus per vedere di che si tratta, io non vorrei più andare in gara, mi piacerebbe fare l’ospite d’onore, o da solo o con Romina…”.

Al Bano ha fatto questa rivelazione in occasione della sua ospitata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

A proposito dell’invito ricevuto dice così: “Mi hanno chiamato, e mi fa molto piacere che lo abbiano fatto”.

Poi Albano ha scherzato anche a proposito della possibilità che partecipi in coppia con Romina e lui ha commentato così: “Io avevo proposto Al Bano, con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la three voices non è contemplata”,

Poi durante l’intervista gli è stato chiesto se ha intenzione di sposare Loredana Lecciso e lui ha risposto:

“Quando le cose le hai fatte una volta basta. E’stato un piacevolissimo e sacrosanto errore, ed è stato anche un piacevolissimo e sacrosanto percorso di vita molto interessante”.