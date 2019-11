Caterina Balivo ospita Vittorio Sgarbi che dice, Le donne devono stare a casa e lei, sono d’accordo ma poi chiarisce sui social

Caterina Balivo, nella sua trasmissione “Vieni da me”, ha ospitato Vittorio Sgarbi che, dovunque va come ospite riesce a scombussolare, nel bene e nel male, anche i presentatori.

Sgarbi, come è nel suo stile, ha voluto provocare anche Caterina Balivo che quando gli ha chiesto se sapesse usare la lavatrice, si è sentita rispondere così: «No, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori».

E lei, come risposta, ha detto: «Posso dire che hai quasi ragione? La penso come te! Noi donne a casa!».

Dopo questa affermazione inaspettata della Balivo i social si sono scatenati meravigliandosi e non condividendo cosa aveva detto la bravissima Caterina e così lei ha ritenuto chiarire con un post con cui diceva così: “Quando inviti Sgarbi tutto può succedere..come anche non essere d’accordo su alcune sue affermazioni. Tutte noi, io compresa, ci siamo conquistate grande autonomia negli anni e con fatica. Nelle mie parole c’era del sarcasmo che non tutti hanno colto, dovreste conoscermi ormai “