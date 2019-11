La figlia va via di casa perché drogata e vive per strada, il padre decide di vivere con lei per strada per salvarla

Una ragazza, Megan era finita in un brutto giro e, purtroppo, aveva iniziato a drogarsi. A causa delle continue liti con i genitori che non accettavano di vederla autodistruggersi la ragazza aveva deciso di andare via di casa.

I genitori erano disperati perché non avevano più notizie della loro figlia e non sapevano neppure dove cercarla. Un giorno, guardando la tv, videro che al telegiornale Megan veniva intervistata in un servizio che si occupava di droga a Boston, negli Stati Uniti.

Il padre appena la vide presa una decisione: sarebbe andato a vivere con lei per strada pur di salvarla. E così la raggiunse e le parlò. Le disse che avrebbe voluta ricoverarla in un centro per farla disintossicare.

La ragazza gli rispose che lei era felice di vivere per strada e allora il padre le disse che non l’avrebbe lasciata e sarebbe andato a vivere con lei per strada.

La ragazza si mostrò molto preoccupata per il padre che avrebbe dovuto vivere in quelle condizioni ma al momento vivono ancora entrambi per la strada.