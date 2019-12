Le rivelazioni choc di Charlize Theron sulla sua infanzia “avevo 15 anni quando mia madre uccise mio padre

Un’infanzia terribile quella di Charlize Theron una delle più famose e belle attrici del mondo. Oggi ha 44 anni ma la sua bellezza è intramontabile.

Charlize Theron ha raccontato di quando nel 1991 fu la testimone a soli 15 anni di un avvenimento terribile.

La bella Charlize all’epoca viveva in Sud Africa con i suoi genitori e suo padre tornava sempre ubriaco a casa e picchiava lei e la madre.

La Theron ha raccontato il momento in cui la madre per proteggerla dalla furia del padre lo uccise: “Mia madre e io eravamo nella mia stanza e ci spingevamo contro la porta perché tentava di sfondarla, era ubriaco. Eravamo nella mia camera da letto quando lui è arrivato con una pistola. Abbiamo cercato di bloccare la porta per non farlo entrare, mettendoci davanti, ma lui si è allontanato e ha sparato tre colpi alla porta. È stata una fortuna che non ci abbia ferite”.

In quel momento la madre dell’attrice non ci ha pensato due volte e ha sparato al marito per difendere se stessa e la figlia.

La mamma agì per legittima difesa “Non mi vergogno a parlarne perché penso che più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli”.