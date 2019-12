Gli scivola il cellulare prova a recuperarlo e rimane a testa in giù

Una vicenda incredibile figlia dei giorni nostri quando, senza il cellulare non si riesce, anzi si crede di non riuscire proprio più a stare.

Questa vicenda è accaduta in Francia dove un uomo, mentre passeggiava per strada, ad un certo punto ha perso il cellulare che gli è scivolato lungo un palo che era per strada, appunto.

L’uomo ha provato a riprenderlo ma è rimasto incastrato in un palo a testa in giù.

Per fortuna un uomo che passava di là lo ha visto e ha chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi liberandolo.

Questa vicenda è accaduta in Francia, a Gard.

E’ accaduto di domenica mattina presso un palo del chiosco di Nimes Esplanade, di fronte all’hotel Novotel, in Francia.

Il protagonista ha 23 anni e i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarlo ma l’operazione ha richiesto parecchia fatica.

Il ragazzo, pur di non perdere il suo cellulare non ci ha pensato un attimo e si è calato di testa in giù rimanendo incastrato.