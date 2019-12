Poliziotto ferma un’auto guidata da una donna e si accorge che è priva di seggiolini per i bambini, invece di multarla acquista i seggiolini

Una vicenda bellissima e degna di essere raccontata quella che è accaduta a Milwaukee negli Stati Uniti d’America dove una donna, Andrella Jackson, mamma di cinque bambini, un giorno era in auto con i suoi piccoli e ad un certo punto ha visto che la seguiva una macchina della polizia che aveva azionato i lampeggianti.

Quando a donna ha capito che doveva fermarsi già aveva capito che avrebbe avuto una multa in quanto due dei suoi bambini avevano l‘età che prescrive l’obbligo dei seggiolini a bordo che lei non aveva. Si è fermata all’alt del poliziotto.

Dall’auto della polizia è sceso un poliziotto, Kevin Zimmerman a cui la donna ha subito detto così: “Con le bollette e l’inverno in arrivo, devo comprare cappotti, stivali e scarpe per tutti i miei figli. È molto difficile per me sostenere tutte queste spese”. Provando a giustificare l’assenza dei seggiolini che il poliziotto le stava contestando.

Ma le parole della donna sono andate dritte al cuore del poliziotto che proprio perché papà ha capito la situazione , è andato in un negozio specializzato e ha acquistato i due seggiolini che poi ha fatto recapitare alla donna.