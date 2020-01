Un diamante per sempre. Compra un Trilogy dal valore di 12 mila euro ma lei lo lascia, lui decide di fare un gesto bellissimo

Una storia d’amore che è durata per 8 anni ma che purtroppo è finita in malo modo. Un uomo aveva pensato di chiedere alla propria compagna di sposarlo. Per farlo aveva comprato un Trilogy un anello di diamanti dal valore considerevole, oltre 12 mila euro.

Solo che quell’anello non è mai arrivato alla reale destinataria perché la donna aveva deciso prima che le fosse regalato il prezioso gioiello di lasciare il suo compagno, dopo 8 anni di fidanzamento.

Il giovane però , dopo un breve periodo di sconforto, ha deciso di reagire si è rivolto al Codacons per chiedere a quale ente poteva essere donato il prezioso gioiello.

Alla fine il giovane ha deciso di donare il prezioso gioiello a un ente di ricerca che si occupa di combattere il cancro e la leucemia.

L’ente ha deciso di mettere all’asta il gioiello in modo da ricavarne il più possibile. Tutto il ricavato sarà utilizzato per comprare nuovi macchinari per la ricerca contro la leucemia.

Non è andato a buon fine una storia. Mai però un regalo così importante è stato così utile.