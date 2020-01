Una donna ricorda tutta la sua vita nei minimi dettagli perché ha una memoria di ferro, la sua vita è un incubo

Una donna , Jill Price, ha un problema di salute davvero molto importante: ha la ipertimesia.

Si tratta di una memoria particolare che le fa ricordare ogni giorno della sua vita in modo molto dettagliato: ricorda ogni giorno cosa ha mangiato, chi ha incontrato, cosa ha detto e cosa le hanno detto.

Insomma, vive un proprio e vero incubo.

Sono tantissimi i medici che l’hanno studiata ma nessuno è venuto a capo del suo problema perché di problema si tratta.

Questa memoria le si è sviluppata da quando aveva 14 anni e da allora, infatti che non riesce più a dimenticare nulla.

E’ lei stessa che dice che la sua vita è come uno schermo diviso in due parti: d una parte vive il presente e dall’altra vive costantemente il passato.

Anche se apparentemente può non sembrare una patologia, in realtà, per lei che la vive, lo è.

La donna fa di tutto per provare a dimenticare il suo passato nei minimi dettagli ma non riesce in alcun modo.